Rui Pinto: «Ansioso e motivado, como se fosse a primeira vez»

Vindo daquela que diz ter sido a "melhor preparação de sempre para uma maratona", Rui Pinto tem dois objetivos para os Europeus de Munique, ainda que não aponte uma marca específica para a prova que decorre na segunda-feira, pelas 11h30 locais (10h30 de Lisboa)"Tenho ambição de fazer um bom resultado, sabendo que, sendo um campeonato, a marca nem sempre é o mais importante. Mas gostava de aliar as duas coisas e, se possível obter uma boa classificação, juntamente com um recorde pessoal, julgo que ja seria muito positivo", explicou o atleta de 29 anos, que chega à Alemanha com 2:14.45 horas de melhor registo - conseguido em Valência, em 2020.Sobre a preparação específica para esta prova, o atleta do Sporting, que este ano fez 2:15.10 em Sevilha, assume que tudo lhe correu de feição. "É sempre exigente, por isso estive sempre comprometido com o processo, respeitando o treino e descanso. No desenrolar da preparação fui-me sentindo cada vez melhor. O que fez com que desfrutasse muito e que me leva a crer que foi a minha melhor preparação de sempre para uma maratona", disse.Com bastante experiência a nível internacional, Rui Pinto vai para a sua 20.ª internacionalização e mesmo com esse passado garante que a sensação é sempre a mesma: "um motivo de orgulho". "Encontro-me ansioso e motivado, como se fosse a primeira vez. É para estes momentos que trabalhamos, vamos dar o nosso máximo para conseguir o melhor resultado possível e dignificar o nosso país", apontou.O atleta do Sporting aproveita ainda para realçar a iniciativa da FPA de concentrar os atletas apurados nesta preparação. "Foi acertada. O caminho para evoluirmos e darmos o salto passa por aqui: trabalharmos juntos, ajudarmo-nos enquanto grupo. Existiram momentos de partilha e isso foi enriquecedor. Penso que pode trazer excelentes resultados no futuro. Fomos avaliados durante toda a preparação, essas avaliações comprovaram que existem atletas com qualidade em Portugal e, ao mesmo tempo, foram úteis como mais uma ferramenta para o nosso treino. Acredito que se queremos mudar o paradigma e voltar a ter resultados de excelência, o caminho é apostar nos nossos atletas e dar-lhes condições a médio e longo prazo para se formarem enquanto atletas. O caminho tem de ser este, de aposta", finalizou.