Rui Pinto assegura marca para a meia maratona dos Europeus

Rui Pinto assegurou este domingo marca de qualificação para a meia maratona do Europeu de Paris, ao correr a distância na Meia Maratona de Barcelona em 1:03:06.





Nono colocado na edição do ano passado, com um tempo que ainda é recorde pessoal de 1:02:56, o atleta do Benfica foi agora 21.º e não conseguiu melhorar a sua marca na cidade catalã, mas de lá saiu com um tempo que o deve colocar à partida da 'meia' de Paris (o mínimo estabelecido pela FPA é de 1:04:00) em finais de agosto.Rui Pinto, refira-se, é o único atleta português com um tempo de qualificação até ao momento, sendo que o período de obtenção de marca está aberto até 2 de agosto.