Rui Pinto: «Correr em solo português abaixo das 1:03 é muito positivo»

Três semanas depois de ter batido o seu recorde pessoal em Barcelona, Rui Pinto voltou a exibir-se a bom nível, ao ser o melhor português na EDP Meia Maratona. 12.º a cruzar a linha de meta, o atleta do Sporting não melhorou os 1:02.16 conseguidos na Catalunha (fez 1:02.52), mas saiu com confiança reforçada."A prova estava muito forte, com um nível muito elevado. Isso gerou algumas expectativas e percebi que podia correr para uma boa marca. Parti com esse objetivo, encaixei num grupo e fui-me aguentando até em conforto, tendo como objetivo tentar fazer o melhor possível. Apanhámos algum calor, algum vento e tive de fazer gestão. Penso que no final acabou por ser positivo. Correr em solo português abaixo das 1:03 é muito positivo. O percurso e o nível estava muito bom. O calor não dava para controlar, mas com condições melhores podia ter feito recorde pessoal. As sensações são muito boas, mais do que o resultado é o conjunto de provas que tenho feito. Tenho-me sentido consistente e isso deixa-me confiante para o que aí vem. Vou fazer uma maratona em abril e o objetivo é tentar fazer um marca melhor do que a que tenho. Agora quero consolidar trabalho e estar na minha melhor forma em abril", comentou, a