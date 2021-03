Rui Pinto e Salomé Rocha vencem em Guimarães

Rui Pinto e Salomé Rocha venceram este domingo a Guimarães Street Race, uma prova de 10 quilómetros que reuniu naquela cidade minhota alguns dos melhores atletas nacionais - com exceção daqueles que estão em Torun, na Polónia, a disputar os Europeus de pista coberta.





Na prova masculina, Rui Pinto venceu com 29.09 minutos, cruzando a linha de meta com uma curva vantagem sobre Luís Saraiva (29.14) e meio minuto para Nuno Lopes (29.49). Já nas senhoras, venceu de forma destacada Carla Salomé Rocha, com 33.06 minutos, à frente da colega de equipa Catarina Ribeiro (34.12) e de Sara Duarte (35.38). Jessica Augusto, que também estava em prova, não acabou.