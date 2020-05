Run Porto anuncia adiamento de provas para 2021

A Run Porto anunciou esta segunda-feira o adiamento para 2021 todas as provas que tinha agendadas até final de setembro deste ano, numa decisão que surge após análise "dos recentes dados referentes ao atual estado de calamidade pública causado pelo novo coronavírus em que o país se encontra" e "em linha com as determinações do Governo".





Entre as provas afetadas por estes adiamentos estão a Meia Maratona de Matosinhos, a Meia Maratona de Braga e ainda a Meia Maratona do Porto, corridas que já têm novas datas para o próximo ano: 30 de maio, 9 de maio e 19 de setembro, respetivamente. Para quem já se tinha inscrito em qualquer uma destas provas, a Run Porto propõe três soluções: transitar a inscrição para a edição de 2021, transitar a inscrição para a edição de 2022 ou alteração do titular da inscrição.Para lá das três 'meias' adiadas, também a Corrida Dia do Pai, marcada para 5 de julho, foi afetada pelo surto do coronavírus, mas neste caso a Run Porto decidiu mantê-la no programa, ainda que apenas numa versão online, seguindo a tendência recente das corridas virtuais.