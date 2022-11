Running Summit: Jamor recebe desafio final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encerra hoje o Running Summit, evento organizado pela Federação (FPA), que, ao longo dos últimos dias, através de exposições, talks, workshops e treinos gratuitos, juntou atletas profissionais e amadores com um objetivo em comum: a prática desportiva. O 'desafio final', a Associação Montepio Corrida FPA – da qualé parceiro –, inicia-se às 9h30, no Estádio Nacional, e conta com Francis Obikwelu, Fernanda Ribeiro, Naide Gomes e Cátia Azevedo.