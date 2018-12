Runporto lança Troféu Ibérico que terá primeiro campeão em 2021

A organização da corrida São Silvestre do Porto vai lançar um Troféu Ibérico no próximo ano, que tem como objetivo "encontrar novos valores" e "criar dinâmicas entre Portugal e Espanha", disse hoje o líder da Runporto, Jorge Teixeira.O anúncio foi feito na apresentação da 25.ª São Silvestre do Porto, prova que vai decorrer em 30 de dezembro na baixa portuense, estando 15.000 pessoas inscritas para a corrida de dez quilómetros e caminhada de cinco.Em declarações aos jornalistas à margem da apresentação, Jorge Teixeira avançou que o Troféu Ibérico vai ganhar forma no próximo ano e, ao fim de três anos, é encontrado um campeão, pelo que o primeiro ano de atribuição deste novo galardão será 2021."Vamos convidar cinco atletas espanhóis e cinco atletas portugueses. Vamos criar uma grelha de prémios só para espanhóis e para portugueses. Vamos criar uma competição em que ao fim de três anos a soma dos pontos pelas classificações vai dar a um troféu", descreveu Jorge Teixeira.O responsável acrescentou que "a ideia é incluir as provas espanholas" e "cativar atletas de alta competição"."Queremos criar dinamismo entre os dois países e nas organizações e uma nova competição que permita encontrar novos valores", concluiu.Antes, durante uma cerimónia emotiva e muito participada, com direito a várias homenagens, Jorge Teixeira chamou ao palco do auditório do Instituto Superior de Administração e Gestão, Martín Fiz, atleta espanhol que obteve a medalha de prata nos Campeonatos do Mundo de Atenas em 1997, tendo sido campeão de Espanha em 1990 e 1992.