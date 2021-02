Rússia envia plano à World Athletics para poder participar no Europeu de pista coberta

A Federação Russa de Atletismo (Rusaf) enviou à federação internacional de atletismo (World Athletics) um plano estratégico de reabilitação para poder inscrever atletas no Europeu'2021 de pista coberta, em março, na Polónia, foi esta terça-feira anunciado pela entidade.

"No sábado, apresentamos o roteiro e o plano estratégico. O responsável do grupo de trabalho para a reabilitação da Rusaf, Rune Andersen, informou que a World Athletics tratará desse assunto antes de 22 de fevereiro", disse em conferência de imprensa a presidente interina do organismo, Irina Priválova.

Recentemente, a federação internacional deixou entreaberta a porta para a possibilidade de atletas russos neutros participarem no Europeu de pista coberta, a decorrer de 5 a 7 de março, em Torun.

O prazo para a inscrição no Europeu termina em 24 de fevereiro e se a decisão for favorável ainda há tempo para a Rússia, que está excluída das provas internacional desde 2015 por conluio com doping, enviar os seus representantes à Polónia.

"Gostaríamos que os nossos atletas competissem na Polónia. Principalmente depois dos nossos atletas terem conquistado esse direito pelos seus resultados e atitude, num período tão difícil como o atual", destacou Irina Priválova.