Rússia não vai recorrer da proibição de competir em provas internacionais

A Federação Russa de Atletismo anunciou esta sexta-feira que não irá recorrer da proibição de competir em provas internacionais, devido à suspensão por doping, e que irá concentrar esforços na negociação do levantamento da sanção.A Rússia foi suspensa de competições internacionais de atletismo desde 2015, na sequência da descoberta de um esquema de doping com conhecimento e apoio estatal, tendo a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) autorizado recentemente 42 dos seus atletas de topo a competir sob bandeira neutra.O presidente federativo, Dmitry Shlyakhtin, considerou que, "mais importante do que perder tempo e força em processos legais", é chegado o momento de "concentrar esforços nas negociações, tendo em vista o levantamento das sanções".O caso remonta ao escândalo levantado pelas revelações do relatório do jurista canadiano Richard McLaren, que descobriu uma rede destinada a forjar resultados de controlos antidoping que envolvia, inclusivamente, membros do Estado russo.Esta situação levou à exclusão do atletismo russo dos Jogos Olímpicos Rio2016 e dos Mundiais de atletismo de 2017, além da participação sob bandeira neutra nos Jogos de Inverno PyeongChang2018.Na segunda-feira, a IAAF autorizou 42 atletas russos a participar em competições de atletismo em 2019 sob bandeira neutra, enquanto a Rússia se mantém suspensa durante três anos.