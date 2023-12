Rússia quer realizar primeiros desfiles de atletismo na Praça Vermelha desde 1945

O Presidente russo, Vladimir Putin, propôs hoje ao Governo a volta dos desfiles de atletismo que foram realizados pela última vez na Praça Vermelha em agosto de 1945, na presença do então líder soviético, Josef Estaline. Putin deu instruções ao Executivo para lhe apresentar propostas até 1 de março, de acordo com o site do Kremlin.A iniciativa é do presidente da Associação Internacional de Boxe (IBA), Umar Kremliov, que sublinhou que os organizadores já estão a preparar as listas de participantes. "A ideia vem dos desfiles soviéticos que mostravam ao mundo inteiro a unidade, a coesão e a fé inabalável que o desporto une todas as gerações", explicou.

Este evento realizou-se pela primeira vez em 1919 e, a partir de 1931, foi presidido por Estaline, tradição que foi interrompida pela Grande Guerra Patriótica em 1941, como é conhecida neste país a Segunda Guerra Mundial.

O último desfile teve lugar em agosto de 1945 para celebrar a vitória sobre a Alemanha nazi e, desde então, tem sido realizado no estádio do Dínamo de Moscovo.

Embora as autoridades ainda não tenham decidido se autorizarão os seus atletas a competir como neutros nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, o Governo concebeu todo o tipo de competições para os seus atletas.

O Presidente russo decretou a realização dos Jogos Mundiais da Amizade, de 15 a 29 de setembro do próximo ano, como alternativa aos Jogos Olímpicos.

O objetivo dos jogos é assegurar a "livre participação dos atletas russos" nas competições e o desenvolvimento de "novos formatos de cooperação desportiva internacional", segundo o decreto.

A Rússia acolherá os Jogos BRICS do próximo ano de 12 a 23 de junho, um mês antes dos Jogos Olímpicos, na capital tártara Kazan, que acolherá em março os Jogos do Futuro.

Nestes jogos serão apresentados os mais recentes desenvolvimentos no campo da inteligência artificial, tecnologia informática, robótica, realidade virtual e ciberdesporto, tudo combinado com a atividade física.