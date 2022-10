Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ruth Chepngetich vence maratona de Chicago com segundo melhor tempo de sempre A queniana correu parte do percurso com marca para recorde do mundo, mas acabou por terminar a 14 segundos da melhor marca de sempre





• Foto: USA Today Sports