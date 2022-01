Insólito: Ryan Crouser pensou ter batido recorde do Mundo do peso mas afinal a marca... foi mal medida

RYAN CROUSER EVERYONE??



The Olympic champion demolishes the world record in only his second throw of the competition. #WorldIndoorTour pic.twitter.com/L8nLQTFiW0 — World Athletics (@WorldAthletics) January 29, 2022

Noite insólita em Nova Iorque, nos Millrose Games. Aquele que seria um super recorde do Mundo, tanto ao ar livre como em pista coberta, afinal não passou de um grave erro de organização de um dos mais importantes 'meetings' dos Estados Unidos. Inicialmente todos pensaram que tinha havido um novo máximo mundial - com 23.38 metros, que era melhor marca absoluta da história -, a World Athletics até 'tweetou' a reportar o resultado como recorde mundial, mas uma rápida revisão posterior serviu para perceber que não era o caso.Por isso, com a medição refeita, a marca de Crouser foi corrigida para 22.45 metros. Praticamente um metro a menos do que o registo que, durante larguíssimos minutos, foi anunciado ao Mundo como sendo o registo conseguido. Os resultados foram mesmo apagados da plataforma do campeonato, que terá muitas explicações para dar depois deste erro inacreditável.Presente neste evento esteve também a portuguesa Marta Pen Freitas, que com 8:56.31 minutos fixou um novo recorde pessoal nos 3000 metros. A melhoria substancial de 7 segundos (a anterior marca era de 9:03.18) não foi, ainda assim, suficiente para alcançar mínimos para os Mundiais, que estão fixados nos 8:49.