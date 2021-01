Ryan Crouser quebra recorde mundial com mais de 30 anos

O norte-americano Ryan Crouser, atual campeão olímpico do lançamento do peso, bateu este domingo o recorde mundial desta especialidade em pista coberta, com um arremesso de 22,82 metros.

Em Fayetteville, no Arkansas, Crouser conseguiu superar um dos mais antigos recordes do atletismo, destronando o seu compatriota Randy Barnes, que em janeiro de 1989 lançara a 22,66 metros.

Crouser, de 28 anos, é o lançador com mais registos de sempre acima dos 22,00 metros.

"Foi um bom arranque para 2021", disse, no final da prova, que integra a nova 'American Track League', aludindo aos objetivos que tem para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

O 'tiro' de Crouser passou mesmo para lá do tapete de receção, o que provocou alguma desorientação por parte dos juízes. Após alguma hesitação, foi anunciada a marca e acrescentado outro tapete, não se fosse repetir um arremesso do mesmo nível.

Uma decisão sensata, já que Crouser fez outra marca de exceção, com 22,70 metros. Nos outros registos, teve dois nulos - que seriam longos, se fossem válidos - e um arremesso medido de 21,03.