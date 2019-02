Salma Paralluelo sem limites

Salma Paralluelo só tem 15 anos, mas já está entre as melhores. Depois de se sagrar pela Espanha campeã mundial de futebol, em sub-17, foi convocada para Glasgow, marcando presença como a segunda atleta mais jovem de sempre a competir em Europeus de pista coberta. Salma vai correr a 1 de março nos 400 metros, depois de ter alcançado mínimos sub-23 com o 3º lugar nos campeonatos do seu país e novo recorde (53,83) nacional sub-20.A filha de pai espanhol e mãe guineense vai estar na Escócia com 15 anos e 116 dias, sendo superada na precocidade apenas pela marchadora norueguesa Kjersti Tysse (15 anos e 4 dias). "Nunca imaginei que poderia subir ao pódio nuns Nacionais, tendo como melhor marca 55,35. Estou muito feliz", considerou.O sucesso de Salma implica grandes sacrifícios, pois levanta-se às 4h30 para estudar, às 15h come, segundas, quartas e sextas treina-se com o Zaragoza, líder da 2ª Divisão, terças e quintas faz atletismo: "É duro conjugar o futebol com o atletismo, mas são duas modalidades das quais desfruto muito e encantam-me."