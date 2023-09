Salomé Afonso com recorde pessoal nos 800 metros no 'meeting' de Pádua

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta olímpica Salomé Afonso conseguiu este domingo a melhor marca pessoal nos 800 metros, na prova do 'meeting' de Pádua, em Itália, em que Arialis Martinez foi quarta nos 100 metros e Cátia Azevedo idem, nos 400.

Atleta olímpica nos 1.500 metros, Afonso correu hoje os 800 em 2.01,70 minutos, melhorando em mais de dois segundos o recorde pessoal, numa competição ganha pela norte-americana Sinclaire Johnson, única a baixar dos dois minutos (1.59,76).

De resto, o Meeting Cidade de Pádua rendeu dois quartos lugares a Portugal, com Arialis Martinez quarta nos 100 metros, com um tempo de 11,53 segundos, em corrida dominada pela jamaicana Natasha Morrison (11,15).

Nos 400, ganhos pela norte-americana Alexis Holmes em 50,66 segundos, Cátia Azevedo fez a distância em 52,13, enquanto Tsanko Arnaudov acabou em oitavo e último no lançamento do peso, com 19,28 metros como melhor ensaio.