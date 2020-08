Salomé Rocha e Catarina Ribeiro na elite da histórica Maratona de Londres

A edição de 2020 da Maratona de Londres, realizada em moldes totalmente distintos do habitual devido à pandemia de Covid-19, vai contar com dupla representação portuguesa, com Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro a fazerem parte de um dos pelotões mais fortes da história das maratonas internacionais. Afinal de contas, estarão presentes os maratonistas mais rápidos da história tanto no masculino como no feminino, com especial destaque para o duelo de titãs entre Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele.





Quanto às atletas portuguesas, ambas do Sporting, vão ter também uma concorrência de peso, num pelotão feminino no qual se destaca a recordista mundial Brigid Kosgei (2:14:04), assim como as quenianas Ruth Chepngetich (2:17:08) e Vivian Cheruiyot (2:18:31) ou as etíopes Roza Dereje (2:18:30) e Degitu Azimeraw (2:19:26)Lembre-se que a edição deste ano da Maratona de Londres, marcada para 4 de outubro, será realizada num formato de evento privado, realizado num percurso em 'loop' no St James’s Park.