Samuel Barata alcança top-10 na Great North Run

Samuel Barata regressou da melhor forma aos palcos internacionais, ao ser o nono colocado na conceituada Great North Run, em Newcastle, com um tempo final de 1:02:01 horas. O registo do atleta do Benfica representa um novo recorde pessoal, ainda que o mesmo não seja reconhecido pela IAAF, já que o percurso não é elegível para novos máximos.De resto, também Mo Farah, o grande vencedor, acabou por 'sofrer' com esta situação, já que apesar de ter vencido com 59:07 minutos não verá o seu registo reconhecido como um novo recorde da Europa, precisamente devido ao desnível negativo da prova. A salvo segue, assim, o máximo europeu de Julien Wanders, alcançado em Ras Al Khaimah, com 59:13.1. Mo Farah 59.072. Tamarit Tola 59.133. Abdi Nageeye 59.554. Callum Hawkins 1:00.395. Bashir Abdi 1:01.116. Faniel Eyob 1:01.257. Daniel Mateo 1:01.348. Komatsu Takumi 1:01.359. Samuel Barata 1:02.0110. Jack Rayner 1:02.23