Samuel Barata e o resultado em Newcastle: «Fiquei muito satisfeito»

De regresso aos palcos internacionais depois das presenças na Meia Maratona de Barcelona e na Maratona de Tóquio , Samuel Barata não poderia ter desejado um melhor resultado. Tendo pela frente um pelotão repleto de qualidade, a começar desde logo por Mo Farah (que venceu com registo canhão), o atleta do Benfica foi o nono colocado na Great North Run , um resultado ao qual juntou também um novo melhor registo pessoal à meia maratona. Tudo ponderado, para Barata... não poderia mesmo ter sido melhor."Fiquei muito satisfeito com o resultado que fiz. Podia até ter baixado um pouco o tempo se não tivesse ficado sozinho por volta dos sete quilómetros, mas em geral fiquei contente, porque corri rápido durante toda a prova e foi um bom teste depois de um bom período de treino", explicou ao atleta de 26 anos, que assume o sabor amargo que fica pelo facto de o seu resultado em Newcastle não poder ser homologado como um recorde pessoal (devido ao desnível negativo da prova e pelo facto de a partida e a meta estarem a uma distância superior a 50%)."Claro que fica sempre um sabor amargo, mas estou muito contente pelo nível que apresentei num palco com alguns craques de nível internacional. Pode não ser recorde pessoal, mas para as pernas são, isso é muito importante", assume.Para o futuro, Barata não revela quais os seus planos, mas assume o desejo de voltar à maratona. "O meu objetivo agora estar saudável e treinar bem. Se isso acontecer é provável que faça uma nova maratona", concluiu.