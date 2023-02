Samuel Barata e Rui Pinto brilham com recordes pessoais na Meia de Barcelona

Os portugueseses Samuel Barata e Rui Pinto destacaram-se este domingo na edição deste ano da Meia Maratona de Barcelona, ao fixarem melhores marcas pessoais na distância. E ambos com melhorias consideráveis.O primeiro, 9.º na classificação geral, parou o relógio em 1:01.40, melhorando em 39 segundos a sua anterior melhor marca, que tinha sido conseguida em 2020, nos Europeus de Gdynia, com 1:02.19. Já Rui Pinto, 12.º na geral, fez 1:02.16, conseguindo tirar precisamente 40 segundos ao seu antigo recorde, feito também em Barcelona, em 2019. Além deste duo, nota para o cabo-verdiano Samuel Freire (13.º com 1:02.47) e Fernando Serrão (36.º, com 1:05.01), ambos também com novas melhores marcas pessoais - Freire tinha 1:06.13 e Serrão 1:07.51.Em termos absolutos, as vitórias foram para os quenianos Charles Kipkkurui Langat (58.51) e Irine Jepchumba (1:04.27), ambos com novos recordes do percurso catalão. Langat melhorou em 13 segundos a anterior melhor marca, superiorizando-se nesta prova ao etíope Birhanu Legese (58.59) e ao queniano Solomon Kirwa Yego (59.29). Quanto a Jepchumba, tirou 32 segundos à anterior melhor marca, acabando com 9 segundos para a compatriota Joyceline Jepkosgei (1:04.46) e mais de um minuto para a também queniana Catherine Reline (1:05.39).