São Silvestre da Amadora adiada para fevereiro

Ainda não vai ser em 2021 que a tradicional São Silvestre da Amadora voltará à estrada no último dia do ano. Devido ao contexto de pandemia em que atualmente vivemos, a organização da prova amadorense (a Câmara Municipal da Amadora e o Desportivo Operário Rangel), que estava agendada para 31 de dezembro, anunciou a decisão do adiamento para 26 de fevereiro do próximo ano (num sábado)."Não obstante estarem salvaguardadas as condições de segurança dos atletas, com um plano de proteção devidamente autorizado pelas entidades de saúde, seria muito difícil assegurar as mesmas condições às pessoas que enchem as ruas ao longo dos 10 km do percurso. Desta forma, a Câmara Municipal da Amadora e o Desportivo Operário Rangel consideram não ser viável a realização da prova na data inicialmente prevista (31 dezembro 2021), face às medidas anunciadas a 21 de dezembro 2021 pelo Governo, com base nas recomendações da Direção-Geral da Saúde. A solução encontrada foi o adiamento do evento", pode ler-se na nota partilhada pela HMS Sports.De acordo com a nota partilhada, todos os inscritos na São Silvestre da Amadora terão a sua inscrição assegurada para a nova data (26 fevereiro 2022). No entanto, quem preferir o reembolso da inscrição, poderá solicitar até 23 de janeiro 2022 através do e-mail info@saosilvestredaamadora.pt