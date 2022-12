São Silvestre da Amadora regressa à data tradicional e cobiça recorde de participantes

A corrida São Silvestre da Amadora, que este ano regressa à data tradicional, depois de um ano de interregno em 2020 e um adiamento em 2021 devido à pandemia, à espreita do recorde de participantes.



A organização da emblemática prova de fim de ano, cuja 47.ª edição vai ser disputada em 31 de dezembro, apresentou hoje os detalhes da corrida, que já conta com cerca de 2.000 inscritos, perto do recorde dos 2.500 que correram a adiada última edição, em 26 de fevereiro.

Além desse provável recorde de participantes, de acordo com os organizadores, a São Silvestre da Amadora vai contar com a maior presença de mulheres em todo o seu historial. "Estamos com cerca de 30% de mulheres inscritas, estimamos que possamos chegar aos 35%, o que representa um acréscimo significativo face a anos anteriores", informou Nuno Vedor, presidente do Desportivo Operário do Rangel.

Em competição vão estar os três primeiros classificados da última edição, casos de Duarte Gomes (Benfica), Davide Silva (Sporting de Braga) e Miguel Marques (Sporting), mas também Rui Pinto (Sporting), cinco vezes vencedor da prova, e a equipa de sub-23 do Benfica.

No setor feminino, a corrida amadorense vai contar com Mariana Machado (Sporting de Braga), vencedora das últimas duas edições da São Silvestre de Lisboa, juntamente com Ana Mafalda Ferreira (Sporting), vencedora em 2018 e 2019. "Este ano será provavelmente o mais forte destes quatro anos em que participei, mas estou decidida a lutar pela vitória como nos anos anteriores", afirmou Ana Mafalda Ferreira.

As inscrições na prova, organizada conjuntamente pela Câmara Municipal da Amadora e pelo Desportivo Operário Rangel, ainda decorrem na página oficial do evento, a mais antiga corrida de São Silvestre de Portugal continental, como destacou Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). "Esta é a São Silvestre mais antiga do nosso continente e mais difícil do que fazer o evento é mantê-lo de pé. Como já alguém disse, é como agarrar enguias, que são fáceis de apanhar mas difíceis de manter na mão", elogiou o dirigente.

Igualmente presente na apresentação esteve Rosa Mota, dupla medalhada olímpica na disciplina de maratona (ouro em Seul1988 e bronze em Los Angeles1984 e), também vencedora da edição de 1989 da São Silvestre da Amadora, e recentemente finalista da homónima prova lisboeta, no passado sábado, em 42.05 minutos. "Não há ponta do percurso que não tenha público e o público está lá para aplaudir toda a gente - não apenas os primeiros. Nem que esteja a chover, as pessoas saem para nos acarinhar a todos", recordou Rosa Mota, que confirmou a sua participação.

Além da prova de 10 quilómetros, que já conta com cerca de 2.000 inscritos, vai realizar-se a Corrida das Crianças, que em 2019 contou com 200 participantes e em 2022 regista já 150 inscritos.

Para os 25 primeiros classificados das elites masculina e feminina, tendo por base a classificação absoluta, estão previstos prémios monetários que variam entre os 50 e os 1.500 euros.