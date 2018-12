São Silvestre da Amadora vai ter dérbi entre Benfica e Sporting

O benfiquista Rui Pinto e o sportinguista Andrelino Furtado vão ser alguns dos protagonistas da 44.ª edição da São Silvestre da Amadora, que vai ser disputada a 31 de dezembro e foi esta terça-feira apresentada.Na ocasião estiveram presentes os antigos campeões olímpicos e vencedores da corrida Carlos Lopes (1975, 1983 e 1986) e Rosa Mota (1989), ambos como padrinhos da emblemática prova, que já conta com 1.300 inscritos.Este ano, a prova feminina vai começar cinco minutos mais cedo do que é habitual, às 17:45, 15 minutos antes da masculina, para beneficiar os espetadores."Foi uma decisão técnica, esta da partida mais antecipada, porque no ano passado os primeiros atletas apanharam as mulheres perto do oitavo quilómetro, e com o grande número de espetadores que assistem à prova torna-se mais complicado em termos de correto acompanhamento da competição", explicou o responsável técnico da prova, Hugo Miguel Sousa.O presidente do Desportivo Operário do Rangel, clube organizador da prova, Carlos Vedor destacou o duelo entre os dois 'grandes' de Lisboa, em particular no setor masculino."Teremos a presença do vencedor do ano passado, o Rui Pinto, do Benfica, que já vai em três triunfos e, caso vença, ultrapassará Carlos Lopes como homem com mais triunfos, e do seu colega de equipa Miguel Borges, dos sportinguistas Andrelino Furtado - vencedor do Grande Prémio de Natal-, Licínio Pimentel, Eduardo Mbengani, Hugo Correia, Paulo Pinheiro e Miguel Marques", detalhou.No setor feminino, Carlos Vedor destacou ainda a participação de Ana Ferreira e Susana Francisco, ambas do Sporting, de Carla Martinho, do Recreio de Águeda, e Ercília Machado.A realização da prova vai implicar um corte ao trânsito, a partir das 16:45, em toda a extensão do percurso, com partida da Estrada dos Salgados - junto à estação de metro Amadora Este - e a Praça São Silvestre, onde está instalada a meta, depois de passagens pelo Parque Aventura, pela rotunda do vulcão, a 'subida dos Comandos' e a Rua Elias Garcia.