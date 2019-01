Sara Catarina Ribeiro foi a melhor europeia em Madrid

A portuguesa Sara Catarina Ribeiro foi esta segunda-feira a melhor atleta europeia na tradicional San Silvestre Vallecana, ao fazer o quinto melhor tempo nas ruas madrilenas. A atleta lusa, de 28 anos, cravou o cronómetro nos 31:43 minutos, um registo que representa uma nova melhor marca pessoal nos 10 quilómetros (o seu RP é de 32:21), ainda que tal não possa ser homologado, em face do desnível negativo da prova espanhola (5,5 metros por quilómetro).Quanto ao triunfo, venceu a queniana Brigid Kosgei, com 29:54 minutos, cinco segundos à frente da compatriota Hellen Obiri. No derradeiro posto do pódio ficou a etíope Tirunesh Dibaba, que era das maiores favoritas à partida, com 30:40. A título de curiosidade, a quarta colocada foi a também etíope Trihas Gebre, com 31:40, apenas três segundos à frente de Sara Catarina Ribeiro.Para além desta, houve ainda presença lusa na elite de Carla Salomé Rocha, que não foi além do 102.º lugar, com 43:10.