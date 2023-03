Sara Hall encantada com a EDP Meia Maratona de Lisboa: «É uma experiência incrível correr cá»

Pela primeira vez em Portugal, a norte-americana Sara Hall não conseguiu o desejado recorde pessoal da EDP Meia Maratona de Lisboa - foi 11.ª, com 1:09.31 horas -, mas regressará a casa com boas recordações da nossa capital. A, a veterana norte-americana, de 39 anos, assumiu-se encantada com aquilo que viveu e até piscou o olho a um regresso no futuro. Quanto à sua performance, o resultado em tempo não foi o ideal, mas as sensações foram positivas."É incrível ver tanta gente na estrada. Tive imenso apoio ao longo do percurso, porque vinham atletas no sentido inverso. Foi uma experiência muito boa. Todos os países dão uma sensação diferente. A corrida levou-me a muitos os países, exceto Portugal e Áustria. E correr aqui foi muito especial. Foi uma corrida dura, muito quente para quem vem do inverno. Para mim pareceu verão. Mas é um sítio fantástico para visitar, para turismo", apontou a atleta, a segunda norte-americana mais rápida de sempre na 'meia'.Relativamente à sua prestação, Hall assume que talvez tenha arrancado demasiado ambiciosa, mas confessa que o tempo mais quente do que aquele a que está habituada acabou por condicionar. "Em relação à minha prova, talvez tenha saído demasiado rápido para estas condições. Mas foi uma boa experiência. Os trials serão em Orlando e pode estar assim. Aprendi algo e tentei melhorar nestas condições, por isso estou grata por isso. Esta foi a minha primeira corrida desde julho. Colocar este ritmo rápido nas pernas faz o ritmo de maratona parecer lento. É bom. Acho que ajudou, espero continuar a melhorar. Faltam 5 semanas para Boston", apontou, referindo-se à maratona, prova alvo da sua primeira metade do ano.A fechar, Sara Hall deixou rasgados elogios à cidade e à prova portuguesa e até piscou o olho ao tal regresso... já em outubro. "Adorava voltar! Não creio que volte para correr rápido. Talvez apenas para competir. Adorava voltar, talvez no outono. Há uma meia maratona em outubro? Adorava fazê-la! É uma experiência incrível correr cá. É um pais bonito para visitar, é certamente um bom plano para ter no futuro", finalizou.