Sara Moreira agradece ao Sporting: «Cumpri sonhos, atingi metas, fui feliz, cresci e aprendi»

O Sporting anunciou esta sexta-feira que Sara Moreira deixa de ser atleta do clube. A fundista portuguesa, de 37 anso, que estava ligada aos leões desde 2015, recordou o trajeto e agradeceu a oportunidade."A história ninguém apaga e eu faço parte da vossa, como vocês fazem da minha. Cumpri sonhos, atingi metas, fui feliz, cresci e aprendi. Guardo as amizades, as pessoas, as aprendizagens, os braços no ar e os olhos a brilhar. Foi um orgulho representar o Sporting Clube de Portugal. A Sara que entrou não é a mesma que sai, porque houver muitos anos e muitas vivências que me transformaram. Sou grata por tudo e agradeço a oportunidade que me deram de honrar este símbolo e estas cores que eu agarrei com o meu maior empenho e dedicação. Aos meus colegas de equipa que também foram parte da minha passagem, ficarão para sempre no meu coração, desejo-vos o maior sucesso.O ciclo terminou e eu abraçarei novos projetos. Quero publicamente agradecer todas as demonstrações de carinho que recebi por parte de adeptos, sócios e simpatizantes e o apoio que foi brutal ao longo dos anos. Obrigada", pode ler-se numa mensagem partilhada nas redes sociais.