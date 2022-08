Sara Moreira com 'nova' mentalidade em Munique: «Estou a fazer as coisas de forma diferente»

Atleta mais laureada de todos os portugueses que estarão na prova da maratona dos Europeus de Munique, Sara Moreira entra na prova desta segunda-feira (pelas 10h30 locais - 9h30 de Lisboa) sem um objetivo claro definido à partida. Aos 36 anos, pela experiência que foi adquirindo, deixa apenas a garantia de que tudo fará para dar o seu melhor."Não estou a criar grandes ambições, se calhar derivado à experiência. Estou a fazer as coisas de forma diferente. A deixar acontecer naturalmente. Preparei-me bem, quero ir tranquila e serena ao máximo. Espero adaptar-me bem ao percurso e às condições meteorológicas, desfrutar sem pressões e viver sem grandes expectativas. Vou dar o meu melhor para que as coisas possam correr bem dentro do que acredito ser possível", confessa-nos Sara, que em 2016 foi medalha de prata na meia maratona dos Europeus de Amesterdão e que em Munique irá para os seus sextos Europeus, depois de Barcelona, Helsínquia, Zurique, a já referida Amesterdão e Berlim.Conseguiu medalhas em três ocasiões, a última das quais em 2016 (quando foi ouro na meia maratona), mas agora, com 36 anos, é outra atleta, especialmente por ter uma vida bem mais agitada. A preparação, explica, "correu bem, dentro do esperado". "A forma como me fui sentido ao longo da preparação, a crescer sempre de semana para semana. Ter que conciliar a atividade profssional fez perder algumas tardes de descanso e andar um pouco mais cansada em determinadas semanas", disse-nos a atleta leonina, que iniciou recentemente a sua vida na política, como Vereadora do Desporto e Lazer da Câmara Municipal de Santo Tirso.Apesar de ser uma habitué nestas andanças, assume que representar o nosso país num grande palco é sempre algo especial. "É a sensação de atingir o mais alto nível. Vestir a camisola de Portugal é sempre sinónimo de trabalho bem feito, de grande sentido de responsabilidade e compromisso. É uma enorme alegria e satisfação, por ver o meu trabalho premiado desta forma. No fundo é atingir o nível onde estão os melhores dos melhores. Sinto-me feliz por este regresso, ainda para mais pelo facto de ser o meu sexto Europeu. É sempre um enorme orgulho representar o meu país", garante.Como uma das mais experientes da comitiva, Sara Moreira foi desafiada porpara passar uma mensagem aos seus colegas mais novos e a forma como fala denota bem os ensinamentos que foi tendo ao longo da sua carreira. "Já passei a fase de ser das mais novas e agora sou das mais velhas. São ciclos que passamos. Coloco-me agora no lugar deles, quando fui em 2010 pela primeira vez a um Europeu. Se voltasse atrás, se a Sara de agora pudesse dizer algo à Sara da altura, diria para viver o momento, aproveitar, desfrutar, porque isto passa muito rápido. Às vezes temos tendência - e não é porque queremos, mas por não conseguirmos controlar - , para ficar nervosos, obcecados por fazer bem e isso acaba por muitas vezes prejudicar-nos. O que gostava de dizer é que se sintam felizes, motivados, para conseguirem estar ao melhor nível de cada um, dar o melhor, aproveitar o momento. Porque é isso que se vão lembrar um dia mais tarde: a forma como viveram, as pessoas com quem conversaram, com quem estiveram. É isso que levamos sempre", apontou.