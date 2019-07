Sara Moreira e Dulce Félix lesionadas

Os Campeonatos de Portugal que se disputam amanhã e domingo no Estádio Universitário têm baixas de peso. As fundistas Sara Moreira (Sporting) e Dulce Félix (Benfica) estão lesionadas e não se sabe quando vão voltar.

A sportinguista deu conta nas redes sociais que tem o pé direito engessado, depois de tê-lo fraturado quando treinava. A temporada terá acabado para a pupila de Carlos Monteiro, que não irá ao Mundial de Doha.

Também Dulce Félix está a recuperar de uma lesão contraída durante a Taça da Europa dos 10.000 metros em Londres.

Por seu lado, os dois melhores triplistas portugueses, Pedro Pichardo (Benfica) e Nelson Évora (Sporting) competem no meeting de Londres, integrado na Liga Diamante, e por essa razão foram dispensados dos Nacionais. Na última prova no Mónaco, Évora ficou a 1 centímetro do mínimo olímpico.