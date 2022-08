Sara Moreira quer desfrutar da maratona sem apontar metas nos Europeus: «Não vou pressionada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta portuguesa Sara Moreira disse este domingo que pretende desfrutar e sentir-se bem na prova da maratona feminina, que marca o arranque do programa de atletismo dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha.

"As expectativas são acima de tudo conseguir sentir-me bem, poder desfrutar da maratona, que, apesar de já serem os sextos campeonatos europeus, é a estreia em campeonatos da Europa da maratona, é desfrutar e acabar feliz", disse Sara Moreira, abordando a prova de segunda-feira.

Sara Moreira, que já tem uma vasta experiência em diversas especialidades do atletismo, ainda não conseguiu resultados de relevo na maratona, mas isso não lhe impõe metas para esta prova.

"É ter a certeza de que dei o meu melhor, que consegui acabar com a sensação de que aquilo que eu treinei, é o que ficará registado. Não tenho nenhuma meta, não estou a ver isto numa perspetiva de que ficaria feliz em ficar neste lugar ou naquele. A minha experiência diz-me que é muito difícil de prever, porque estamos a falar numa maratona, em que são muitos quilómetros, uma prova muito especial, em que tudo pode acontecer", referiu.

A corredora de Santo Tirso afirmou ainda que "não há, nem nunca houve, vencedores antecipados".

"Eu já estive nos dois lados, já estive no lado de ser eu a menos favorita e as coisas correrem bem, e já estive no lado de ser uma das principais candidatas e não correr bem", frisou.

Sobre o que espera da prova, afirmou: "Neste momento, estou numa fase da carreira em que não delineei nem fiz grandes planos, pelo menos para esta prova. Não vou pressionada, nem obcecada com nada, quero mesmo fazer a minha corrida sem qualquer pressão, sentir-me bem a correr e dar o meu melhor, e depois o meu melhor vai-se traduzir num resultado, e se for realmente o meu melhor ficarei feliz".

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.