Sara Moreira é a mais recente reforço do Feirense, conforme anunciado nas redes sociais do clube de Santa Maria da Feira. A atleta portuguesa, de 37 anos, findou contrato com o Sporting nos últimos dias."Sara Moreira junta-se à família Feirense. Vai correr de castelo ao peito a atleta olímpica, vencedora de vários títulos nacionais e internacionais. Transferida do Sporting Clube de Portugal, Sara Moreira, vai reforçar a nossa poderosa equipa feminina", pode ler-se na publicação.