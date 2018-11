Sara Moreira, Rui Pedro Silva e Luís Feiteira no crosse de Allones

Os atletas portugueses Sara Moreira, Rui Pedro Silva e Luís Feiteira competem no domingo no tradicional Crosse de Allones, anunciou esta sexta-feira a organização da prova francesa.A sportinguista Sara Moreira é a atleta portuguesa com maior palmarés na prova: já selecionada para os Europeus, a vice-campeã de Portugal, que na semana passada foi 13ª no Crosse de Atapuerca, terá forte concorrência em França.A francesa Clémence Calvin, vice-campeã da Europa de maratona, em 2018, que é a "madrinha" deste crosse, a jovem (19 anos) etíope Hawi Feysa, vice-campeã mundial júnior de corta-mato em 2017, e a também francesa Sophie Duarte, campeã europeia de corta-mato em 2013, serão as principais adversárias de Sara Moreira.A prova masculina terá a presença de Rui Pedro Silva, do Sporting, que testará o atual momento de forma, numa prova muito competitiva, e Luís Feiteira, que este ano saiu do Sporting para ingressar no Casaense - Escola de Atletismo de Coimbra.Os nomes mais fortes no setor masculino são o marroquino Soufiane El Bakkali, vice-campeão mundial de 3.000 metros obstáculos, e os principais atletas franceses, liderados pelo 'padrinho' da prova, Mohrad Amdouni, campeão europeu de 10.000 metros este ano, em Berlim.