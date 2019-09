Sebastian Coe reeleito por unanimidade para a presidência da IAAF

O britânico Sebastian Coe, único candidato, foi esta quarta-feira reeleito para a presidência da Associação internacional das federações de atletismo (IAAF), no congresso que decorre em Doha, no Qatar.Coe, antiga lenda do atletismo britânico, encontra-se à frente da IAAF desde agosto de 2015 e esta quarta-feira foi reeleito por unanimidade (203 votos) para um segundo mandato, a dois dias do início dos Mundiais em Doha, que decorrerão até 6 de outubro."Tivemos quatro anos de mudanças, agora é tempo de construir", disse o britânico.No seu primeiro mandato, Coe enfrentou uma crise no atletismo, que levou à suspensão da Rússia das competições internacionais, nomeadamente dos Jogos Olímpicos, devido a um esquema institucionalizado de doping.A suspensão à Rússia mantém-se, pelos segundos Mundiais consecutivos, e em Doha estarão 30 atletas russos, que irão competir na condição de neutros.O dia de eleições na IAAF não começou da melhor forma, após a Unidade para a integridade no organismo (ATU) ter suspenso provisoriamente Ahmad Al Kamali, candidato a vice-presidente e membro desde 2011, por "alegada violação das regras de candidatura e de ética".A estrutura da IAAF é formada pelo presidente, quatro vice-presidentes e 13 membros.Os candidatos são obrigados a respeitar um código, no qual só podem atingir os 25.000 euros em despesas máximas de campanha e estão interditas as oferendas, salvo se forem de um "valor mínimo".