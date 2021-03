Secretário de Estado destaca ouro de Mamona em Europeus "memoráveis"

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, felicitou este domingo Patrícia Mamona pela vitória na prova do triplo salto dos Europeus de atletismo em pista coberta, que considerou "memoráveis".

"Patrícia Mamona conquista a terceira medalha de ouro nestes Campeonatos da Europa de pista coberta, no triplo salto. O seu segundo título da carreira, nuns europeus memoráveis para Portugal. Muitos parabéns a toda a seleção nacional!", escreveu o governante, na rede social Twitter.

A medalha de Patrícia Mamona é a terceira de Portugal nos Europeus que decorrem em Torun, na Polónia, depois dos 'ouros' de Auriol Dongmo no lançamento do peso, na sexta-feira, e de Pedro Pichardo, no triplo masculino, já hoje, elevando para 26 o total das medalhas lusas em todas as edições dos campeonatos.