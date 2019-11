Seleção nos Europeus de Corta-Mato com 37 elementos e apenas três seniores femininas

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou esta quarta-feira os atletas convocados para representar o nosso país nos Europeus de Corta-Mato, que se realizam a 8 de dezembro no Parque da Bela Vista, numa lista na qual marcam presença 37 corredores e onde se destaca o facto de a equipa sénior feminina apresentar apenas três elementos (Dulce Félix, Salomé Rocha e Susana Francisco) - isto quando poderia convocar até seis atletas.





Uma situação distinta dos seniores masculinos, que se apresentarão na Bela Vista com um elenco completo onde entram André Pereira (Benfica), Miguel Marques, Rui Teixeira (Sporting), Hugo Almeida, Luís Saraiva (Sp. Braga) e Paulo Barbosa (Maia Atlético Clube).Quanto às restantes equipas, Portugal entra em todos os escalões com as equipas totalmente preenchidas, destacando-se o nome de Mariana Machado nas Sub-20, uma das principais figuras recentes do atletismo nacional e grande esperança para conseguir um bom resultado nestes Europeus.