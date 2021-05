Seleções jovens nacionais em destaque na European Cup

As seleções nacionais de pentatlo moderno nos escalões de sub-19 e sub-17 voltaram à competição internacional na European Cup, em Sant Boi, Barcelona, este fim-de-semana.





O maior destaque foi para Duarte Taleigo, do Clube Natação da Amadora, que dominou por completo a prova de sub-19, terminando com 1.152 pontos e ainda a vitória na disciplina de esgrima. Também Duarte Soares, das Piscinas Municipais de Pataias, esteve em evidência na mesma categoria, conquistando o 3.° lugar do pódio, e a vitória também numa disciplina, desta feita o tiro.A maior surpresa foi protagonizada pelo leiriense Filipe Lavos, do Bairro dos Anjos, que no escalão sub-17 subiu ao lugar mais alto do pódio com 1.011 pontos. Boas classificações ainda de Luísa Burguete, da Casa do Benfica de Abrantes; Leonor Melo, do Clube de Natação de Lisboa; e Carolina Souto, do Leixões, todas no escalão sub-17 e respetivamente 5.ª, 6.ª e 7.ª classificadas.No meeting internacional de 'age-groups', que se realizou em simulação, mais duas vitórias nacionais, com o domínio nos sub-11 masculinos e femininos de Xavier Melo e Margarida Melo, ambos do Clube Natação de Lisboa, respetivamente.O pentatlo moderno engloba as disciplinas de hipismo, esgrima, natação, tiro e corrida. O Europeu da modalidade realiza-se nas Caldas da Rainha, entre 28 de agosto e 5 de setembro.