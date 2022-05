Semenya quis acabar com as dúvidas: «Se querem saber se sou mulher, eu mostro-vos a minha vagina. Ok?»

Caster Semenya revelou uma fase complicada que viveu no início da carreira quando foi colocado em causa o facto de ser uma mulher. A bicampeã olímpica dos 800 metros - em 2012 e 2016 - revelou que quis pôr um ponto final nas dúvidas quando se começou a destacar no atletismo, a partir de 2009."Eles pensavam que provavelmente eu tinha um pénis. E disse-lhes: 'Está tudo bem. Eu sou uma mulher, não me importo. Se querem ver que eu sou uma mulher, eu mostro-vos a minha vagina. Ok?", referiu em declarações ao canal HBO Real Sports.A sul-africana que sofre de hiperandrogenismo, condição que lhe coloca a produção de testosterona a níveis acima do normal para competir, desvendou que passou um mau bocado quando foi obrigada pela World Athletics a tomar medicação. "Aquilo deixou-me doente, fez-me ganhar peso e ter ataques de pânico. Não sei se algum dia teria um ataque cardíaco. É como esfaquear-me com uma faca todos os dias, mas eu não tive escolha. Tenho 18 anos, quero correr, quero chegar aos Jogos Olímpicos. É a única opção para mim", reiterou agora, a corredora com 31 anos, o que pensava na altura.