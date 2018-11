Silvana Dias e João Ferreira vencem o Crosse de Barcelos

Silvana Dias (Sporting de Braga), em femininos, e João Ferreira (AC Póvia de Varzim), em masculinos, foram este domingo os vencedores do Crosse de Barcelos, numa prova prejudicada pelo mau tempo.O mau tempo acabou por reduzir fortemente a participação de atletas, pelo que não houve possibilidade para grandes observações tendo em vista o Europeu de corta-mato do próximo mês, em Tilburg, na Holanda.Silvana Dias, a estrear-se com o equipamento do Sporting de Braga, foi a vencedora da prova feminina, confirmando o favoritismo atribuído à partida. A agora bracarense terminou a prova de 6.000 metros com o tempo de 27.18 minutos, deixando a meio minuto exato a segunda classificada, Rute Simões, do AC Póvoa de Varzim (27.48), com Sofia Teixeira, do Várzea, a ser a terceira classificada (28.02), sendo a primeira sub-23.Em masculinos, o triunfo pertenceu a João Ferreira, do AC Póvoa de Varzim (30.25), sendo o primeiro sub-23 também. O segundo foi Luís Mendes, do Maia (30.35), sénior, e o terceiro foi o júnior Luís Oliveira, do AC Póvoa de Varzim, com 30.51.