Solange Jesus: «Representar Portugal é o culminar de muito trabalho»

Das três mulheres que estarão em Munique na prova da maratona dos Europeus - segunda-feira, pelas 10h30 locais (9h30 de Lisboa) -, Solange Jesus é aquela que chega com melhor registo no ano, mercê das 2:29.04 horas que fez em Paris. Uma marca que representa um novo recorde pessoal e que na altura lhe valeu o 11.º posto final na prova gaulesa. Ao nosso jornal, a atleta do Feirense, de 35 anos, mostra-se entusiasmada por esta estreia num grande palco e, sem fazer promessas, garante que tudo fará para dar boa conta de si."Espero estar a bom nível, colocar nos quilómetros o trabalho que desenvolvi. Olhando para toda a minha época, vejo o quanto cresci enquanto atleta e mesmo como pessoa. É difícil falar em marcas, não é uma altura propícia devido às temperaturas mais altas. E se há um evento em que tudo pode acontecer, nisso a maratona é a prova mãe", explica, a atleta de 35 anos.Sobre a sua preparação, a atleta do Feirense assume que conciliar as duas 'vidas' (profissional, na área de logística, e a de atleta) foi o mais complicado. "Correu bem, dentro do possível. Estamos sempre à espera que tudo corra sem percalços, mas rapidamente percebemos que não há preparações perfeitas. Conciliar o trabalho com os treinos foi sem dúvida o ponto menos fácil, pois há dias extremamente difíceis e a recuperação por vezes é muito dificultada", explica.Em estreia nestes palcos, é com orgulho redobrado que fala da sua primeira oportunidade de vestir as cores nacionais. "É sempre um orgulho poder representar Portugal é o culminar de muito trabalho e estar entre as melhores da Europa é fantástico", confessa.A fechar, Solange Jesus elogia a ideia da FPA em levar a cabo concentrações/estágios com os atletas apurados para a maratona. "A realização dos estágios para atletas de alto rendimento são sempre importantes. Os meses de trabalho são intensos e precisamos muitas vezes de sair da nossa zona habitual de treino de forma a mantermos o foco e podermos dar exclusiva prioridade ao treino e recuperação", finalizou.