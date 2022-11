Sporting anuncia 29 reforços para a equipa de atletismo

O Sporting anunciou esta terça-feira 29 reforços para a equipa de juniores de atletismo, numa aposta de futuro dos leões na modalidade. Paulo Reis, diretor-técnico do atletismo leonino, ressalvou a visão de futuro do clube de Alvalade."O número impressiona pois são quase três dezenas de jovens, mas temos atletas de velocidade, barreiras, lançamentos, saltos e marcha até ao fundo. Vêm alimentar todos os sectores do atletismo, que é uma modalidade muito versátil e tem equipas muito numerosas. Estamos confiantes de que este ano vamos ter equipas competitivas para os títulos de estrada, pista, pista coberta e corta-mato", reiterou o dirigente aos meios de comunicação do Sporting, após a apresentação no auditório do Pavilhão João Rocha que contou com a presença de Miguel Afonso, vogal do Conselho Diretivo com o pelouro das modalidades e José Carlos Reis, diretor-técnico e operacional das modalidades.Aaron Gamito (velocidade)Afonso Matos (velocidadeBeatriz Azevedo (meio-fundo)Carolina Dias (marcha)Daniel Salvadinho (meio-fundo)Diogo Gomes (lançamentos)Eduardo Neves (lançamentos)Elin Barros (saltos)Guilherme Ribeiro (velocidade)Inês Vicente (saltos)Joana Barreto (saltos)Joana Mendes (lançamentos)João Fernandes (lançamentos)João Pedro Santos (meio-fundo)Leonor Dias (velocidade)Lurdes Oliveira (velocidade)Lwena Cardoso (velocidade)Márcia Maketa (lançamentos)Mariana Câmara (lançamentos)Marta Trovoada (lançamentos)Miguel Costa (lançamentos)Rafael Jesus (saltos)Rafaela Pereira (saltos)Rita Figueira (velocidade)Rodrigo Martins (meio-fundo)Rui Mineiro (meio-fundo)Saliu Seidi (velocidade)Tiago Gomes (saltos)Tomás Matos (velocidade)