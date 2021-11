Sporting anuncia onze reforços

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de onze atletas para reforçar a equipa de Alvalade: Rui Pinto (meio-fundo), Miguel Borges (meio-fundo), Inês Borba (meio-fundo), Lia Lemos (meio-fundo), Mauro Pereira (velocista), João Coelho (velocista), Abdel Larrinaga (provas combinadas), Diogo Oliveira (salto em altura), Raquel Marques (salto com vara), Rinelmo Sami (triplo salto) e Sofia Lavreshina (barreiras).Um dos destaques é Rui Pinto, que chega ao Sporting proveniente do 4 Run, depois de nove anos no Benfica. "É um passo super importante na minha carreira, até porque o Sporting é uma referência no atletismo nacional e muitas das minhas referências do atletismo português representaram o clube. Poder vestir esta camisola é um motivo de enorme orgulho", afirmou, em declarações ao site oficial do clube.