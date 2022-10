Sporting anuncia saídas de Irina Rodrigues e Sara Moreira

O Sporting anunciou esta sexta-feira a saída de quatro atletas da equipa feminina de atletismo. De Jéssica Augusto e Lia Lemos já era sabida a situação contratual, tendo em conta que ambas foram, entretanto, confirmadas no Sp. Braga . A novidade prende-se com o adeus de Irina Rodrigues e Sara Moreira, duas atletas olímpicas."Marcou presença nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2020, assim como em vários Campeonatos do Mundo e da Europa, e ajudou a conquistar as Taças dos Clubes Campeões Europeus de pista em 2016 e 2018", pode ler-se a nota de despedida dos leões em relação à lançadora que fez parte do clube nos últimos 13 anos.Já de Sara Moreira, o clube de Alvalade recordou o trajeto de êxito, nomeadamente a conquista da "medalha de ouro na meia-maratona dos Campeonatos da Europa de 2016" tendo também sido "campeã da Europa de clubes em pista e em corta-mato e venceu diversos Campeonatos Nacionais de pista, pista coberta, corta-mato e estrada"."A todas as atletas, o Sporting Clube de Portugal agradece o profissionalismo, dedicação e seriedade e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais", acrescentam os verde e brancos.