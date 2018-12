Sporting apresenta equipa "para atacar títulos"

O Sporting apresentou este sábado as suas equipas de atletismo com o objetivo de conquistar os títulos nacionais e manter a hegemonia europeia no corta-mato, nos dois sexos, e pista, em femininos.O diretor técnico do clube, Carlos Silva, apresentou os reforços da equipa de elite, casos do saltador Tiago Pereira, dos meio-fundistas Hugo Ganchas e Eduardo Mbengani, do velocista Pedro Bernardo, dos lançadores Rodolfo Garcia e Ruben Antunes, lançadores e da saltadora Yaridamis Argueles."Estes são reforços para as nossas equipas de elite, criteriosamente escolhidos para darmos continuidade aos êxitos obtidos no ano passado, em que conseguimos três títulos de campeões europeus, de corta-mato, em masculinos e femininos, e de pista, em femininos, além de vários títulos nacionais", frisou Carlos Silva.Na cerimónia dedicada ao atletismo 'leonino' foi ainda prestada homenagem a Ricardo Ribeiro, um jovem atleta do clube que morreu num acidente de viação.