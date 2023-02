Sporting campeão de clubes de atletismo em pista coberta no masculino e feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting reconquistou este domingo o título masculino dos Nacionais de atletismo em pista coberta e revalidou o feminino, em Pombal, impondo-se ao Benfica, segundo classificado nas duas competições.



Os leões conquistaram o 19.º triunfo no setor masculino, dois anos depois do último, ao somarem 97 pontos, sucedendo ao Benfica, que soma 11 cetros e o contabilizou 96,5 pontos.

No feminino, o Sporting celebrou o 28.º cetro, o 13.º seguido, com um total de 93 pontos, mais 2,5 do que o Benfica, segundo classificado.

Em ambos os setores, os madeirenses da ACD Jardim da Serra ocuparam o último lugar do pódio, com 59,5 nos homens e 60 nas mulheres.