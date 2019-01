Sporting campeão de estrada em masculinos e femininos

O Sporting sagrou-se esta tarde, no Jamor, campeão nacional por equipas, em masculinos e femininos, confirmando assim o favoritismo que lhe era atribuído.Individualmente, venceram Sara Catarina Ribeiro, do Sporting, à frente da colega Sara Moreira, enquanto, em masculinos, Rui Pinto, do Benfica, ficou à frente de Miguel Marques, do Sporting.O Campeonato Nacional de estrada foi a última prova da Liga Allianz Running Record, que juntou no Estádio Nacional mais de milhar e meio de participantes, com os amadores a competirem ao lado dos campeões.