Sporting conquista títulos de campeão de sub-20 em pista coberta

O Sporting conquistou este domingo os títulos de campeão nacional de atletismo em pista coberta em sub-20, em Braga, em masculinos e femininos.Os leões somaram 275 e 215,3 em masculinos e femininos, respetivamente, à frente do Benfica, em ambos os setores, que conquistou menos 23 e menos 50,5 pontos, respetivamente.O Juventude Vidigalense terminou no terceiro lugar nos dois sexos.Durante estas competições, Gerson Baldé (Sporting) bateu o recorde nacional de juniores no salto em altura, com 2,14 metros, melhorando em um centímetro o anterior registo que pertencia a Carlos Pereira desde 2006.Outros dois recordes nacionais foram obtidos nas estafetas de 4x400 metros.Em masculinos, o recorde foi batido pelo Sporting, com a marca de 3.21,09 minutos (melhor que os 3.21,80 de uma equipa do Benfica em 2009).O Benfica bateu o recorde em femininos, com 4.01,75 minutos, superando a marca que pertencia ao CA Madeira (4.03,04) desde 1996.