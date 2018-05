Continuar a ler

O contexto em que a competição se está a desenrolar dá garantias de sucesso ao Sporting, que apresenta uma equipa muita homogénea, misturando juventude e experiência. Esta simbiose permite alguma tranquilidade, mesmo quando possa acontecer algo inesperado como sucedeu no 1º dia com a desclassificação nos 4x100 metros.



O nosso jornal sabe que a aposta é para manter neste desafio europeu que sempre foi defendido pela direção liderada por Bruno de Carvalho e que se tornou ainda mais vincado neste segundo mandato, a par da aposta em outras modalidades.



A segunda vitória consecutiva da equipa feminina do Sporting, em Birmingham, pode dar início a um ciclo duradouro na Taça dos Clubes Campeões Europeus, marcando uma nova era no contexto internacional. O clube de Alvalade acertou nas contratações relativamente às estrangeiras, nomeadamente através da meio-fundista Noelie Yarigo, do Benim, vencedora dos 800 metros na 2ª jornada, além de manter nas suas fileiras a bielorrussa Sviatlana Kudzelich, 2ª nos 3.000 metros obstáculos.A recuperação de 13 pontos relativamente à 1ª jornada acabou por ser um estímulo para as leoas, passando o Sporting a somar dois títulos no historial da competição, ficando a par da formação búlgara do Levski Spartak (1992 e 1994) e da espanhola do Valencia Terra Mar (2014 e 2015). Nenhuma destas equipas esteve na edição deste ano, nem tão-pouco as russas do Luch, que somam o maior número de vitórias na competição (16), seguidas das alemãs do Bayer Leverkusen, que assegurou os nove primeiros triunfos, entre 1981 e 1989.

Autor: Norberto Santos