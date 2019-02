Sporting desapontado com prestação nos Nacionais de atletismo

O coordenador do atletismo do Sporting, Carlos Silva, falou em "desilusão", enquanto Ana Oliveira, com o mesmo cargo no Benfica, aponta para a "normalidade" da primeira jornada da final do Nacional de clubes da I divisão.O percalço ocorrido no salto com vara deixou o Sporting com zero pontos nessa prova, colocando em causa todo o esforço coletivo, que estava a decorrer dentro do esperado, e Carlos Silva não escondeu a insatisfação."O resultado desta jornada é uma desilusão. Três quartos da equipa deu o seu melhor, mas há sempre qualquer coisa que surge que nos deita abaixo. São muitos constrangimentos, com interpretações de regulamentos, alterações aos mesmos, atletas que aparecem naturalizados, e depois, mesmo nos momentos competitivos, temos alguns problemas", disse, em referência à prestação da equipa masculina.Carlos Silva enalteceu o trabalho da equipa feminina, embora também tenham surgido alguns contratempos, "como o salto em altura, em que a Anabela Neto ficou aquém do que é o seu valor, mas uma pequena lesão impediu que vencesse".Para Ana Oliveira, o balanço feito é positivo: "Está a correr dentro da normalidade. Os resultados estiveram dentro do que era esperado e é verdade que o salto com vara nos dá alguma margem na equipa masculina. Mas amanhã [domingo] vamos encarar a segunda jornada como se partíssemos do zero", observou.A coordenadora de atletismo do Benfica lamentou apenas a lesão da jovem velocista Delphine Nkansa, que estava num bom momento de forma e poderia ajudar o Benfica a estar mais perto do Sporting.