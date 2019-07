Sporting domina primeira jornada dos Campeonatos de Portugal

O Sporting dominou este sábado o primeiro dia dos Campeonatos de Portugal de atletismo, ao conquistar mais de metade das medalhas distribuídas no Estádio Universitário de Lisboa.O domínio dos leões foi intenso no setor feminino, com sete medalhas de ouro em 10 possíveis, com destaque para a prova de Irina Rodrigues, campeã pela nona vez consecutiva e que bateu o recorde dos campeonatos no lançamento do disco, com 61,80 metros, ultrapassando uma marca de Teresa Machado (61,71) em 1998.Sem surpresas foi a vitória de Lorene Bazolo nos 100 metros, em 11,32 segundos, a melhor marca nacional do ano, assim como o triunfo de Cátia Azevedo nos 400, com 52,94.A confirmar o excelente momento de forma, Evelise Veiga sagrou-se campeã no salto em comprimento, com 6,61 metros, igualando a sua melhor marca da temporada.Sem adversária à altura há muitos anos, Vânia Silva conquistou o título no lançamento do martelo pela 15.ª temporada consecutiva, com um lançamento de 59,58 metros.Anabela Neto conquistou o ouro no salto em altura, com 1,80 metros, enquanto Salomé Afonso aproveitou a ausência de Mariana Machado, nos Europeus de sub-20, para vencer os 1.500 metros, em 4.29,16 minutos.Na última prova do dia, Ana Cabecinha (Pechão) fez a melhor marca nacional do ano nos 10.000 metros marcha, com 44.08,53 horas, vencendo à frente de Inês Henriques (CN Rio Maior), que fez 44.34,99.Joana Soares (AJS) venceu os 3.000 metros obstáculos, em 9.58,94 minutos, com a estafeta do Sporting de Braga a triunfar nos 4x100 metros, em 48,25 segundos.No setor masculino, João Vieira somou o oitavo título em dez possíveis nos 10.000 metros marcha - começaram a disputar-se apenas em 2010 -, com 40.29,72 minutos.Uma das surpresas da jornada aconteceu nos 100 metros, com Diogo Antunes (Benfica) a fazer a melhor marca nacional do ano, com 10,24 segundos, batendo Carlos Nascimento (Sporting), que tinha vindo a dominar a distância esta temporada.Os 100 metros foi uma das cinco finais conquistadas pelo Benfica no setor masculino, com Tsanko Arnaudov a vencer pelo quinto ano consecutivo o peso, com 20,58 metros, à frente de Marco Fortes (Sporting), que fez 18,34, e de Francisco Belo (Benfica), que era o líder do ano, mas terminou com apenas 17,93.Com Pedro Pichardo e Nelson Évora a disputar a Liga de Diamante de Londres, Tiago Pereira (Sporting) aproveitou para vencer o triplo salto, com 16,61 metros.O concurso da vara foi vencido pelo brasileiro Diogo Spinelli, com 5,05 metros, pelo que o título acabou por ser entregue ao seu companheiro no Benfica Diogo Ferreira, que fez menos 10 centímetros.Raidel Acea nos 400 metros (46,33 segundos) e André Pereira nos 3.000 obstáculos (8.52,78 minutos) deram os outros títulos do dia ao Benfica.O Sporting subiu também ao lugar mais alto do pódio nos 1.500 metros e no dardo, por Paulo Rosário (3.55,01 minutos) e Tiago Aperta (67,69 metros), respetivamente.A Casa do Benfica de Faro intrometeu-se na luta dos dois 'rivais' lisboetas e venceu os 4x100 metros, em 42,21 segundos.Lista de campeões do primeiro dia:- Femininos:100 metros: Lozene Bazolo (Sporting), 11,32 segundos400 metros: Cátia Azevedo (Sporting), 52,94 segundos1.500 metros: Salomé Afonso (Sporting), 4.29,16 minutos3.000 obstáculos: Joana Soares (AJS), 9.58,94 minutos4x100 metros: Sporting de Braga, 48,25 segundosDisco: Irina Rodrigues (Sporting), 61,80 metros (recorde dos campeonatos).Altura: Anabela Neto (Sporting), 1,80 metrosComprimento: Evelise Veiga (Sporting), 6,61 metrosMartelo: Vânia Silva (Sporting), 59,58 metros10.000 metros marcha: Ana Cabecinha (Pechão), 44.08,53- Masculinos:100 metros: Diogo Antunes (Benfica), 10,24 segundos400 metros: Raidel Acea (Benfica), 46,33 segundos1.500 metros: Paulo Rosário (Sporting), 3.55,01 minutos3.000 obstáculos: André Pereira (Benfica), 8.52,78 minutos4x100 metros: Casa de Benfica de Faro: 42,21 segundos10.000 metros marcha: João Vieira (Sporting), 40.29,72 minutosVara: Diogo Ferreira (Benfica), 4,95 metrosTriplo salto: Tiago Pereira (Sporting), 16,61 metrosDardo: Tiago Aperta (Sporting), 67,69 metrosPeso: Tsanko Arnaudov (Benfica), 20,58 metros