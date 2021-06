Sporting e Benfica campeões nacionais de atletismo em juniores

O Sporting, em masculinos, e o Benfica, em femininos, sagraram-se este domingo campeões nacionais de atletismo de juniores (sub-20), na competição que decorreu no fim de semana, no estádio municipal Manuela Machado, em Viana do Castelo.

Na competição masculina, o domínio sportinguista foi muito claro, fechando o segundo dia com 220 pontos, contra 185,5 do Benfica e 139 da Juventude Vidigalense.

A formação de Leiria ainda liderava no sábado em femininos, mas este domingo acabou por ser ultrapassada, com o Benfica a fechar com 218,5 pontos, contra 198,5 da Juventude Vidigalense. O Oliveira do Douro fechou o pódio, com 139, à frente do Sporting, apenas quarto, com 83.

Individualmente, destaque para Jacinto Gaspar, do Sporting, que somou, com o tempo de 8.40,40 minutos, o título dos 3.000 metros ao de 1.500 metros, conquistado sábado.

Nos 3.000 metros femininos sagrou-se campeã Ana Silva, do Maia, com 9.47,47, recorde pessoal e marca de qualificação para os Europeus de juniores, que se realizam em Tallin, de 11 a 18 de julho.

Sisínio Ambriz, do Benfica, ainda juvenil, juntou este domingo o título nos 200 metros (22,18 segundos) ao dos 100 metros conquistado no sábado, falhando a terceira medalha de ouro nos 110 metros barreiras, em que derrubou uma das barreiras.

Do lado feminino, Leonor Ferreira, do Benfica e também juvenil, que já tem marca de qualificação para os Europeus, com os 25,13 segundos deste domingo, somou igualmente o título nos 200 metros ao dos 100 metros conquistado na jornada anterior.

Duarte Fernandes, do Sporting, também esteve em bom plano, com o título nos 400 metros barreiras, com a marca de 53,78 segundos, recorde pessoal, a apenas 28 centésimos da marca de qualificação para os Europeus de Tallin. Junta este sucesso ao título de 400 metros, antes conquistado.

Também do lado feminino foi alcançada a dobradinha, por Sofia Lavreshina, da Juventude Vidigalense, que se sagrou campeã de 400 metros barreiras com a marca de 62,87 segundos. Sábado, já tinha conquistado o título nos 400 metros.

Camila Gomes, do Benfica, já era campeã de 1.500 metros e este domingo passou a sê-lo também de 800 metros, ao vencer a prova em 2.11,74 minutos.

Participaram nesta edição dos Campeonatos Nacionais de sub-20, que se realizou pela primeira vez em Viana do Castelo, 453 atletas, de 99 clubes, em representação de 18 das 22 associações existentes.

A competição ficou também marcada pelo regresso do público às bancadas de uma prova de atletismo em Portugal.