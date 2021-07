Sporting e Benfica confirmam favoritismo e somam 11.º título seguido nos nacionais de atletismo

O Sporting, em femininos, e o Benfica, em masculinos, confirmaram este domingo o favoritismo e somaram pela 11.ª vez consecutiva os títulos nos Campeonatos de Portugal de Clubes de atletismo, em Guimarães.

Na prova feminina, o Sporting triunfou, com 156 pontos, mais 57 do que o Benfica e 61 do que o Jardim Serra, que ultrapassou na última posição do pódio o Estreito, que era terceira no sábado.

O Benfica venceu a prova masculina, com 163 pontos, deixando os restantes lugares do pódio para o Sporting (144) e para o Sporting de Braga (87), que subiu ao terceiro lugar, por troca com a Casa de Benfica de Faro.

Ao nível de marcas, destaque para a estafeta de 4x400 metros do Sporting, composta por Cátia Azevedo, Dorothé Évora, Juliana Guerreiro e Vera Barbosa, e que conseguiu a melhor marca nacional de sempre de um clube, com 3.35,55 minutos.

Esta é também a segunda marca nacional do ano, apenas superada pela seleção nacional, que contou também com Cátia Azevedo, Dorothé Évora e Juliana Guerreiro, nos Campeonatos da Europa das Nações.

Na II divisão, o Seia, em masculinos, e o JOMA, em femininos, sagraram-se campeões.

Classificações:

- Femininos:

100 metros barreiras: Olímpia Barbosa (Sporting), 13,33 segundos.

Triplo salto: Ana Oliveira (GA Fátima), 13,04 metros.

800 metros: Camila Gomes (Benfica), 02.13.80 minutos.

400 metros barreiras: Juliana Guerreiro (Sporting), 58,84 segundos.

Lançamento do peso: Jessica Inchude (Sporting), 17,61 metros.

200 metros: Lorene Bazolo (Sporting), 23,23 segundos.

Lançamento do dardo: Cláudia Ferreira (Sporting), 54,81 metros.

3.000 metros: Joana Soares (Jardim Serra), 9.20,09 minutos.

4x400 metros: Sporting, 3.35,55 minutos.

- Masculinos:

Lançamento do martelo: Décio Andrade (Benfica), 67,70 metros.

110 metros barreiras: João Vitor Oliveira (Benfica), 13,84 segundos.

Salto em altura: Gerson Baldé (Benfica), 2,15 metros.

800 metros: José Carlos Pinto (Benfica), 01.49,96 minutos.

Lançamento do disco: Edujose Lima (Sporting), 57,65 metros.

400 metros barreiras: Mikael Jesus (Benfica), 51,44 segundos.

200 metros: Frederico Curvelo (Benfica), 21,57 segundos.

3.000 metros obstáculos: André Pereira (Benfica), 08.46,91 minutos.

3.000 metros: Etson Barros (Benfica), 08.20,12 minutos.

4x400 metros: Benfica, 3.12,21 minutos.

Classificação final:

- I Divisão (Masculinos):

1. Benfica, 163 pontos.

2. Sporting, 144.

3. Sporting de Braga, 87.

- I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 156.

2. Benfica, 99.

3. Jardim Serra, 95.

- II Divisão (Masculinos):

1. CA Seia, 127.

2. GRECAS, 103.

3. ADRAP, 97.

- II Divisão (Femininos):

1. JOMA, 112.

2. Maia AC, 109 pontos

3. GRECAS, 101.