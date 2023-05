Sporting e Juventude Vidigalense lideram apuramento para os Nacionais de atletismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting, em masculinos, e a Juventude Vidigalense, em femininos, foram as equipas mais pontuados nas provas do apuramento para os Nacionais de clubes de atletismo, disputados em várias cidades do país.

Com o campeão Benfica já apurado para a prova masculina, juntaram-se na I Divisão o Sporting, o Jardim da Serra, a Juventude Vidigalense, o Sporting de Braga, o Estreito, o Maia AC e o Água de Pena, de acordo com os resultados provisórios. Em relação a 2022, não estará na divisão maior a Casa de Benfica de Faro, que vai disputar o segundo escalão, por troca com o Maia AC, vice-campeão em 2022 na segunda divisão.

Pelo segundo ano consecutivo o Benfica não vai participar na I Divisão feminina, para a qual já estava apurado o campeão Sporting e para a qual o Sporting de Braga, terceiro em 2022, falhou a qualificação. A Juventude Vidigalense, vice-campeã em 2022, lidera os apurados para o primeiro escalão, juntamente com Estreito, Maia AC, Jardim da Serra, Eirense, GRECAS e Marítimo.

A final do Nacional de clubes está marcada para 22 e 23 de julho, em Viana do Castelo.